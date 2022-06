Québec décernera de nouvelles places en services de garde à l'Abitibi-Témiscamingue. Des 2 500 nouvelles places créées en province, la région va en recevoir entre 168 et 225.

Elles verront le jour d'ici 2025 et elles seront allouées à quatre des cinq MRC régionales. C'est la MRC d'Abitibi qui est la grande oubliée.



C'est Rouyn-Noranda qui recevra la plus grande part du gâteau. On parle entre 75 et 100 places. Pour sa part, la MRC d'Abitibi-Ouest recevra entre une et cinq places supplémentaires seulement.

L'appel de projets a officiellement été lancé vendredi.