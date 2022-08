Les postes vacants sont de plus en plus nombreux en région.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, il y avait plus de 3 500 postes non comblés en Abitibi-Témiscamingue au premier trimestre de 2022.

C'est 1 000 de plus qu'un an plus tôt.

Le tout équivaut à pratiquement 5% de la main-d'oeuvre totale.

Le monde des affaires et les leaders de l'éducation ont donc bien du travail à faire pour colmater la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit présentement.