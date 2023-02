Le défi 117 Iamgold en est déjà à sa 15e édition.

Cette année, les coureurs seront invités à renouer avec le grand tronçon qui relie Val-d'Or à Rouyn-Noranda.

Ainsi, des participants partiront des quatre coins de la région pour croiser la ligne d'arrivée à Rouyn-Noranda dans la journée du 3 juin.

«Cette année, on ajoute la portion virtuelle au défi qu'on a mis en place lors de la pandémie. Les gens pourront venir courir, mais pourront aussi courir lors de la semaine précédant le défi à leur endroit préféré ou dans leur milieu de travail et amasser des sous pour le comité de soutien à la pédiatrie. Tout ça va se faire via le site internet du comité», explique Ian Clermont, co fondateur du défi.

Depuis son existence, le défi Iamgold a donné plus de 1 M$ à l'équipe pédiatrique de l'Abitibi-Témiscamingue.

De l'équipement a été acheté au fil des ans, en plus d'apporter du soutien et du réconfort pour les enfants malades et leurs parents.

Les inscriptions s'ouvriront mercredi sur la page Facebook de l'événement. Au Témiscamingue, les inscriptions seront prises à Ville-Marie, chez l'entreprise Go Sports.