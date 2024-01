Huskies et Foreurs pourront se souhaiter la bonne année ce soir (mardi), lors d'un autre duel de la 117.

C'est à Rouyn-Noranda, dès 19h00.

Chaque équipe a gagné trois fois contre l'autre cette saison.

Chez la meute, on aura à l'oeil l'attaquant Andrei Loshko, qui a au moins un point à chacun de ses 12 derniers matchs.

Chez le vert et or, on surveille le nouveau défenseur Thomas Hébert. L'athlète de 18 ans a été acquis au ballotage via Shawingan hier (lundi).

Il restera ensuite trois guerres de la 117 cette saison.

Bourash parmi les étoiles, Hagen quitte

Sans grande surprise, l'ailier des Huskies Daniil Bourash est sur l'équipe d'étoiles de la semaine dans la LHJMQ.

Il a obtenu sept points, dont deux buts, en seulement deux rencontres.

À 19 ans, le Biélorusse connaît une saison tranquille, avec neuf buts en 35 parties.

Par ailleurs, le gardien Kyle Hagen quitte les Huskies.

Hagen connaissait une campagne laborieuse, comme en fait foi son efficacité de .842.

La meute va viser le championnat avec l'athlète de 20 ans William Rousseau et le nouveau gardien de 19 ans, Philippe Bourdages, acquis de Baie-Comeau.