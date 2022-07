Le projet Aire ouverte de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) progresse dans la Vallée-de-l'Or. Les premiers intervenants ont été embauchés tout récemment.

Le projet touche la transition vers la vie adulte, puisqu'il vise une clientèle âgée de 12 à 25 ans. Essentiellement, l'objectif d'Aire ouverte est d'offrir de multiples services à cette tranche d'âge qui ne consulterait pas en temps normal le réseau de la santé.

«Il y a plein de raisons, dont la peur de certains processus cliniques ou d'être jugé. Aire ouverte vient vraiment s'assurer de répondre à de multiples problématiques dans un délai somme toute assez court. On est vraiment dans le pour et par les jeunes. L'idée est vraiment de venir centraliser l'intérêt des jeunes au centre de toutes les décisions qui sont prises.», détaille Tommy Guillemette, adjoint à la Directrice du programme jeunesse, volet services sociaux et réadaptation externe au CISSS-AT.

La totalité des services sera déployée en septembre, bien que des services soient déjà offerts sur rendez-vous. Le bureau principal sera situé à Val-d'Or, mais des services seront également offerts à Senneterre et Malartic.