Différents partenaires s'unissent pour redorer le blason du centre-ville de Val-d'Or.

Ils lancent «Les avenues d'la 3».

C'est un mouvement d'actions positives pour contre balancer les défis d'itinérance et de délinquance que vit le centre-ville présentement.

Sur le même sujet: les élus rassurent pour le centre-ville

Les instigateurs veulent redonner au coeur de la ville son mandat de pôle d'attraction en affaires et en culture.

Ils espèrent voir fleurir des projets, de l'animation et des aménagements.

D'ailleurs, un parcours d'ambiance est mis sur pied par la Ville. Entre cet été et le printemps prochain, des aménagements seront faits, incluant l'installation de structures multifonctionnelles, la mise en valeur de parcs et l'arrivée d'une terrasse avec mobilier quatre saisons.

Une programmation culturelle est aussi mise en place.

La Coordonnatrice du développement culturel à Val-d'Or, Geneviève Béland, explique que le centre-ville a besoin d'amour:

«De le fréquenter, le marcher, le courir. D'une certaine façon, il faut faire en sorte que le centre-ville puisse s'autoanimer. Oui, on va faire des efforts pour présenter des spectacles, mais il n'y en aura pas tous les jours. Il faut que les gens aient envie d'y aller d'eux-mêmes, même sans activité précise.»

Geneviève Béland lance ce défi aux Valdoriens et aux visiteurs:

«Est-ce que tu penses que c'est possible? Et si oui, qu'est-ce que tu peux faire toi? Ce n'est pas juste la ville qui va tout changer, ni juste les commerçants ou les citoyens. Ce sera l'ensemble de toutes ses forces-là. Pour certaines personnes, elles se diront qu'elles vont y aller plus souvent.»

Des ambassadeurs ont été nommés pour promouvoir les activités.

La Ville de Val-d'Or, la Chambre de commerce de Val-d'Or et le Regroupement des gens d'affaires du centre-ville sont impliqués.