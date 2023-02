Les nouvelles sont bonnes pour la construction du nouveau Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or.

Les travaux lancés en juin dernier suivent les échéanciers et n'accusent pas de retard, ce qui est un fait inusité ces temps-ci.

Si tout va comme prévu, les dirigeants prendront possession en juin.

La directrice générale, Lina Dupras, explique que tout le monde est à l'affût des travaux :

«Oh mon doux, pour les employés et les bénévoles de la banque alimentaire, on est énervés, on a hâte. Ça n'a juste plus de bon sens de travailler dans les espaces restreints comme on est là.»

Par ailleurs, la directrice invite les gens à donner des denrées, de l'argent ou du temps, surtout que les gens dans le besoin sont de plus en plus nombreux à se présenter à la banque alimentaire :

«On a constaté une augmentation de 20-25% des demandes d'aide depuis la covid. C'est inquiétant, mais on est bien supportés par les marchands locaux et le réseau provincial.»

Le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or compte plus de 70 employés. Dans la dernière année, ce sont 350 000 kilos de denrées ont transité entre ses vétustes murs.

À lire également :