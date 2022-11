La Sûreté du Québec déploie un projet original pour sensibiliser les automobilistes au fléau de la vitesse en zone scolaire.

Des cinémomètres vivants ont été créés. Ce sont des sacs à dos adaptés à la taille des enfants qui permettent d'afficher la vitesse d'un véhicule qui s'en vient.

Le nouvel outil a été utilisé dans une zone scolaire de Val-d'Or aujourd'hui (lundi) et semble avoir eu un bel impact.

La sergente de la SQ, Nancy Fournier, explique le concept derrière le projet :

«Ce qu'on veut, c'est passer un message fort pour que les automobilistes se rendent compte de leur vitesse. Des fois, on est dans la lune ou pas attentifs. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient sécuritaires.»

Nancy Fournier ajoute que tout le monde a un rôle à jouer, y compris les élèves :

«C'est sûr que les enfants, on leur apprend à eux aussi d'être sécuritaire et de traverser aux endroits appropriés. Un enfant, des fois, ça ne pense pas, alors il faut penser pour eux et diminuer au minimum.»

En plus d'être un geste dangereux, dépasser la limite de vitesse dans une zone scolaire est passible d'une amende salée.

Les amendes en zone scolaire :