L'entreprise de bois Forex fait face à d'importantes dettes.

Elle doit plus de 130 millions à divers créanciers, dont plusieurs en Abitibi-Témiscamingue, comme Matériaux Blanchet, le Syndicat des producteurs de bois, Scierie Landrienne et Machinerie 2DB.

La compagnie de produits de bois, des poutres et des panneaux s'est placée en février sur la loi sur les arrangements avec ses créanciers.

Tout n'est cependant pas perdu, alors qu'il y aurait des acheteurs potentiels.

Le président du syndicat Unifor, Daniel Cloutier, avait livré ces commentaires lors de son passage ici le mois dernier:

«On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétudes. Forex, il y a moyen que ce soit rentable. Ça va nécessiter une certaine forme de réorganisation. Nous, on ne lance pas la serviette et la compagnie non plus.»

En temps régulier, Forex emploie plus de 100 personnes à son usine d'Amos.