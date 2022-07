Les excuses du pape, mais si elles étaient prévues, font du bien aux communautés autochtones.

Le souverain pontife a présenté ses excuses au nom de l'Église pour les sévices subit par les premiers peuples dans les pensionnats canadiens.

Il l'a fait à Edmonton, mais devrait le refaire dans les prochaines heures lors de son passage à Québec.

La directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, parle d'un moment important dans l'histoire :

«D'ailleurs, c'est directement lié à un appel à l'action de la Commission vérité et réconciliation qui a fait le tur du Canada our entendre les témoignages des survivants des pensionnats. C'est une étape marquante, importante et historique la visite du pape.»

Édith Cloutier estime qu'il y aura des répercussions à plusieurs niveaux :

«Les premières personnes concernées sont les survivants des pensionnats eux-mêmes. Ça va prendre du sens au plan individuel pour chaque personne, car ce n'est pas vécu pareil par tout le monde. Mais, ça prend aussi un sens collectif, quand on connaît l'histoire des peuples autochtones.»

D'ailleurs mercredi, le Centre d'amitié va tenir un regroupement pour écouter ce que le pape va dire. Le rendez-vous est fixé à 15h00.