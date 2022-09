Quelle genre d'équipe auront les Forestiers d'Amos midget AAA?

La question se pose, à quelques jours de l'ouverture de la saison.

Amos a choisi de garder 11 attaquants, sept défenseurs et deux gardiens.

Du lot, il y a cinq vétérans de 17 ans.

Il est un peu tôt pour parler de l'ADN de l'équipe, mais l'entraîneur Shawn Lanoue jure que présentement, il a bien du plaisir :

«C'est très positif, on a une belle gang, les gars se tiennent ensemble, on a une bonne cohésion et de bons leaders. Au-delà des résultats et du talent, c'est le fun d'être prêt à progresser comme équipe. C'est une équipe qui va travailler fort.»

Amos ouvre sa saison sur la route, à St-Eustache, samedi et dimanche.