Les Foreurs ont pratiquement gelé leur alignement pour la première moitié de saison de la LHJMQ.

Il reste toujours la période de ballotage qui se termine mardi, mais sinon, on connaît les 25 joueurs qui vont rester avec l'équipe jusqu'à nouvel ordre.

L'État-major, en raison des blessures aux joueurs de 20 ans David Doucet et William Blackburn, a choisi de garder cinq joueurs de 20 ans.

Le vert et or compte sur neuf recrues au total.

En attaque, le pilote Maxime Desruisseaux a une belle diversité:

«À l'attaque, j'aime le noyau qu'on a. On va avoir quatre beaux trios tous les soirs qui vont compétitionner. J'aime ce que je vois, les gars sont plus matures, plus gros et plus rapides. On va avoir une équipe équilibrée qui va compétitionner tous les soirs.»

L'organisation a déboursé un choix de sixième ronde pour conserver les droits de Connor Macey, prêté pour le camp par Shawinigan et obtenu un choix de septième tour de Gatineau en retour des services de Francis Woods.

Finalement, Jordan Labelle, choisi en première ronde par les Foreurs en juin, 15e au total, va commencer l'année dans le M18 AAA.

Les Foreurs 2023-2024:

Gardiens: William Blackburn (20 ans), Émile Beaunoyer, Mathis Lussier

Défenseurs : Charles-Antoine Pilote (20 ans), Tomas Cibulka (Européen), Nathan Bolduc, Nathan Drapeau, Émile Desjardins, Antoine Lagacé, Évan Dépatie

Attaquants : David Doucet (20 ans), Alexander Gaudio (20 ans), Zachaël Turgeon (20 ans), Thomas Larouche, Frédéric Potvin, Matthew Bolduc, Matis Ouellet, Connor Macey, Nathan Baril, Samuel Fiala (Européen), Alexis Tanguay, Alexandre Guy, Alix Durocher, Nathan Brisson, Philippe Veilleux