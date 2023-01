Le projet la Grande Séduction Abitibi-Ouest se dit mission accomplie dans ses efforts de recrutement.

En un peu plus d'un an, ce sont 19 infirmières qui ont été attirées chez nous. En incluant les membres des familles, ce sont 52 nouvelles personnes qui viennent prêter main-forte, en provenance du Cameroun, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc.

Les infirmières ont été embauchées par le CISSS-AT.

Le président du Comité de citoyens, Sylvain Trudel, explique qu'il est important de bien vendre les attraits du territoire :

«Assez tôt, on a réalisé que juste donner de l'argent, des primes, ça ne serait pas assez pour atteindre des résultats. Il faut être plus sexy que juste des incitatifs financiers.»

La Grande Séduction a tout de même amassé un million en argent, biens et services, ce qui doit permettre de poursuivre les activités jusqu'au moins en 2026.

En avril, une campagne d'attractivité sera lancée sur les réseaux sociaux.