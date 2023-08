Les Huskies sont prêts pour la prochaine saison et la barre est haute.

L'équipe est à maturité et elle a déjà fait des emplettes.

Les Huskies comptent sur dix joueurs de 19 ans, mais le défenseur étoile Dyllan Gill ne sera pas prêt avant encore quelques semaines. Dans le meilleur des scénarios, ce serait un retour au jeu à la mi-octobre.

Tous les joueurs seront mis à contribution, assure l'entraîneur Martin Dagenais:

«Je pense qu'on va être balancé. On n'aura pas de gros joueur étoile, mais en même temps, on va avoir une belle profondeur. C'est certain que nous, pour avoir du succès, ça va prendre la contribution de tout le monde. C'est l'identité qu'on veut avoir. Notre profondeur peut faire la différence.»

Les Huskies 2023-2024:

Gardiens: William Rousseau (20 ans), Kyle Hagen

Défenseurs: Jérémy Langlois (20 ans), François-James Buteau, Alex Carr, Emeric Gaudet, Dyllan Gill, Axel Dufresne, Guillaume Fillion, Alexis Lemire

Attaquants: Anthony Turcotte (20 ans), Daniil Bourash (Européen), Antonin Verreault, Mathis Perron, Andrei Loshko (Européen), Louis-Philippe Fontaine, Leighton Carruthers, Thomas Verdon, Samuel Rousseau, Benjamin Brunelle, Bill Zonnon, Drew Lutz, Samuel Beauchemin

À lire également : l'édition 2023-2024 des Foreurs de Val-d'Or