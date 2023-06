Le gouvernement provincial promet des renforts pour aider l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec avec leurs importants feux de forêt.

Les incendies majeurs sont à Normétal en Abitibi-Ouest, à Lebel-sur-Quévillon plus au Nord et à Louvicourt, non loin de Val-d'Or.

78 feux sont actifs dans ces secteurs et la SOPFEU s'attaque à 13 d'entre eux.

Sur le terrain actuellement, on compte 230 pompiers forestiers, 25 hélicoptères et six avions-citernes.

Dans la journée de mercredi, des combattants du feu arriveront du Nouveau-Brunswick, avec des pompiers auxiliaires, puis, la semaine prochaine, d'autres de l'extérieur du pays.

Il est donc à prévoir l'arrivée de 250 personnes de plus en moins d'une semaine.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, admet que les yeux du Québec sont tournés vers l'Abitibi-Témiscamingue, où on estime qu'il y a 5500 évacués.

Selon lui, «il n'y a pas de cas de force majeure ou d'autres évacuations majeures à court ou moyen terme, pour le moment. On contrôle les feux les plus importants.»

«Personne n'est blessé et personne n'a perdu la vie. On veut sauver nos communautés et nos infrastructures névralgiques, c'est le top trois des priorités. C'est rare qu'on dit ça, mais on souhaiterait de la pluie sur le territoire pour les prochaines heures», a-t-il ajouté.

Le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens, estime le ministre

La Sécurité publique surveille le brasier de Lebel-sur-Quévillon, non seulement pour les dégâts sur les maisons et commerces, mais aussi pour les lignes Internet.

«Le Québec vit une situation jamais vue dans son histoire. Ça peut paraître pas beaucoup, mais 10 000 personnes évacuées (en incluant la Côte-Nord), c'est quand même important. C'est partout au Canada que ça brûle, donc on ne peut pas avoir d'aide de l'extérieur. L'aide internationale et l'Armée sont bienvenuws. Une grande majorité des feux est hors contrôle présentement, on ne peut pas combattre», a indiqué le ministre Bonnardel, questionné à savoir si le gouvernement a tardé à intervenir en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.

La Sécurité publique demande à la population d'éviter d'aller en forêt, alors qu'une vingtaine d'interventions ont eu lieu depuis la semaine dernière pour sortir des gens du bois. À chaque fois, ça retarde le travail de la SOPFEU.