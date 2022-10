Après une première association pour la réalisation du Centre de services ambulatoires (CSA) de Rouyn-Noranda, l'entreprise Rembourrages Experts Amobi (REA) et la Fondation santé Rouyn-Noranda s'associent à nouveau.

Cette fois, leur mission est de réconforter les enfants malades avec l'aide de toutous confectionnés par l'entreprise.

En plus de servir comme outil psychologique pour les jeunes patients, ces toutous viendront également faciliter la vie du personnel de la santé.

«Ce n'est pas toujours évident. Les enfants s'impatientent. Je pense aux enfants qui ont une leucémie, par exemple, et qui vont venir vraiment de façon récurrente. Ce toutou va les accompagner tout le long. C'est vraiment cool. Ça va vraiment nous aider. C'est vrai que les petits gestes font une grande différence pour tous les patients de tous les âges. J'imagine que de donner un toutou, c'est une goutte dans un océan. Nonobstant ça, l'histoire est belle et on veut y croire.» - Isabelle Dubuc, chef de service intérimaire au CSA

Lorsque les jeunes seront guéris de leur maladie, ils seront invités à retourner leur toutou à l'entreprise en échange d'un cadeau.

Au départ, le directeur général associé chez Rembourrages Experts Amobi, Stéphane Brown, souhaitait trouver une activité d’équipe pour ses employés.

Voilà maintenant que ce projet s'inscrit parfaitement dans cette lignée, alors que tous les vendredis, les employés travaillent à confectionner les toutous.

«On a eu un petit épisode à l'hôpital il y a deux mois. Mon fils n'était pas gravement malade, mais quand même, on a passé au travers le processus. Les prises de sang et les choses comme ça ne sont pas faciles pour les enfants. Le mien a trois ans et il fallait le tenir à trois pour prendre des prises de sang. C'est là que ça m'est vraiment rentré dedans et que ce serait pratique d'avoir quelque chose pour réconforter l'enfant.» - Stéphane Brown, directeur général associé chez REA

Tous les ans, 500 toutous seront produits. Pour Rembourrages Experts Amobi, c'est un investissement de 20 000 à 25 000$.