La Rouynorandienne Olivia Baril a subi une dure chute au Tour d'Italie.

Elle n'a pas pu compléter la troisième étape, quand son genou a frappé une roche.

Elle a eu besoin de 25 points de suture et doit prendre du repos.

Olivia garde espoir pour le Tour de France féminin, dans quelques jours :

«L'os et les ligaments n'ont pas été atteints. Le médecin a dit 10-15 jours pour enlever les points et c'est dans 20 jours que le Tour débute. Il faut que je reste optimiste de bien guérir, de récupérer et de pouvoir faire quelques entraînements avant. C'est un des gros objectifs de la saison, mais ma priorité, c'est ma santé.»

- Olivia Baril