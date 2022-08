Le Mouvement Desjardins remet une importante enveloppe de 1 M$ à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Les sommes serviront au soutien de trois projets porteurs pour le développement socioéconomique.

L'UQAT pourra d'abord consolider les activités de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités.

La mission de la Chaire Desjardins est d'accompagner les petites collectivités dans la prise en charge de leur développement. La programmation s’articule selon trois champs d’activité intimement liés − la recherche, l’accompagnement et la formation − et selon les six axes suivants :population et conditions de vie, services de proximité, ressources naturelles, collectivités autochtones, coopératisme et économie sociale et modèles de développement. Les travaux de la Chaire contribuent à la vitalité sociale, à la viabilité économique et à la validité politique des petites collectivités, particulièrement en ruralité.

L'aide financière couvrira également la mise en place d'une filière agricole et la création d'une clinique interdisciplinaire d'enseignement et de recherche en soins de santé et services psychosociaux.

