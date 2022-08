C'est avec détermination que le candidat libéral Jean-Maurice Matte lance officiellement sa campagne électorale.

L'ancien maire de Senneterre compte offrir aux citoyens de l'Abitibi-Est une voix forte à l'Assemblée nationale lors des quatre prochaines années.



Celui qui ne digère toujours pas la fermeture de l'urgence de Senneterre de soir et de nuit pendant des mois estime qu'il est temps de retravailler la structure des soins de santé de proximité.

«L'urgence de Senneterre est un symbole de la mauvaise gestion de la CAQ au niveau des services de proximité. C'est une décision qui était injuste. C'est le genre de décision qui ne doit plus jamais arriver. Je peux assurer les gens de la région qu'avec Jean-Maurice Matte, il n'y aura plus de fermetures des services de proximité. On va se battre pour ça.», promet le candidat.

Jean-Maurice Matte ajoute qu'il défendra la régionalisation des services publics. Selon le candidat libéral, il faut redonner aux établissements de santé le pouvoir d'une gestion quotidienne et de proximité puisque ce sont les gens du milieu qui sont le plus au fait des réalités et besoins.