Les policiers de la MRC d'Abitibi n'ont pas chômé ces derniers jours. Ils sont d'abord intervenus pour une sortie de route à Amos, sur la route 109.

À leur arrivée sur place, il n'y avait que la passagère blessée légèrement dans la voiture. Quant à la conductrice, elle était introuvable. Les policiers ont donc ratissé le secteur avant de la localiser puis l'arrêter.

La conductrice s'est soumise à l'éthylomètre et les résultats indiquaient qu'elle était alors intoxiquée de plus du double de la limite autorisée. Son permis lui a été révoqué et le véhicule a été saisi.

La deuxième intervention concernait cette fois la vente de cigarette de contrebande.

Les agents ont intercepté une voiture en lien avec l'enquête et son conducteur était lui aussi sous l'intoxiqué par l'alcool. Il a lui aussi échoué l'éthylomètre.

Les deux automobilistes sont actuellement libres, mais ils doivent revenir devant la justice à une date ultérieure puisque des accusations pourraient être portées contre eux.