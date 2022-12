Les amateurs de hockey junior seront gâtés en fin de semaine, avec deux guerres de la 117.

Les Foreurs accueillent les Huskies vendredi soir alors que ce sera l'inverse samedi.

Le vert et or a le dessus 2-1 sur la meute depuis le début de l'année.

Nouvellement débarqué en Abitibi-Témiscamingue, l'attaquant Nathan Baril vivra ses premières versions de cette rivalité.

Le #89 espère en donner à ses nouveaux patrons :

«Le but est de grandir en tant qu'équipe et apprendre. Comme joueur, je peux apporter de l'énergie, ça va passer par là ma game, mais je peux apporter de l'offensive aussi.»

L'entraîneur-chef des Huskies, Brad Yetman, raffole de ces événements :

«C'est le fun pour les joueurs de jouer dans ces matchs-là. D'habitude, il y a beaucoup de monde dans l'aréna et beaucoup d'énergie. On a très hâte. C'est les deux matchs de l'année les plus le fun à jouer.»

Traditionnellement, ces matchs dans le temps des Fêtes sont ceux qui attirent le plus de spectateurs.