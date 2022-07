Deux karatékas de l'Abitibi-Témiscamingue s'envolent pour Terre-Neuve.

Francis Caron, ceinture noire 1er Dan, de Rouyn-Noranda, ainsi que Thierry Mongrain, ceinture brune, de Malartic, seront du Championnat canadien, le plus grand événement de karaté au pays.

La compétition se tiendra du 1er au 3 juillet à Saint-Jean. Environ 600 athlètes de 12 ans et plus se disputeront les honneurs et tenteront de se qualifier pour les prochains championnats du monde et internationaux.

Un arbitre de l'Abitibi-Témiscamingue sera également présent à l'événement. Il s'agit de Samir Baccouche, juge de la Fédération mondiale de karaté.