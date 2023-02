Deux nouveaux postes de police devraient être construits dans des communautés autochtones de la région.

Les appels d'offres sont lancés pour des bâtiments à Notre-Dame-du-Nord (Timiskaming First Nation) et à Kebaowek (Kebaowek First Nation).

Dans chaque cas, la limite pour offrir ses services est fixée à mars. Les avis sont disponibles sur le site du système électronique d'appel d'offres du Gouvernement du Québec depuis le 27 janvier dernier.

On parle ici de constructions neuves et non pas de rénovations aux sites existants.

Les projets découlent d'une annonce de Québec faite en mai 2022.

Dans le cas de Lac-Simon, l'appel d'offres lancé en 2022 est échu depuis longtemps et aucune suite n'a été donnée depuis des mois. Le conseil de bande souhaitait inaugurer le projet en 2023.