Deux jeunes hommes ont perdu la vie par noyade en fin de semaine en Abitibi-Témiscamingue.

Samedi avant-midi, un homme de 29 ans s'est noyé au lac Beauchamp, près de Trécesson, lors d'une sortie en paddleboard.

Selon la Sûreté du Québec, il ne portait pas de gilet de sauvetage.

Puis, un homme de 26 ans a connu une fin tout aussi tragique au lac Opasatica à Rouyn-Noranda.

Il était aussi parti nager et la SQ note aussi dans ce cas l'absence d'une veste de flottaison.

«Il y a des recherches qui ont été effectuées sur l'eau et en bordure de l'eau par les patrouilleurs et le service incendie. Une embarcation de la Sûreté du Québec et les plongeurs sont venus en renfort», a précisé Stéphane Tremblay, sergent de la SQ.

«La victime, un jeune homme de 26 ans de Rouyn-Noranda, a été localisée par les services d'urgence. Son décès a été constaté à l'hôpital», ajoute-t-il.

Des noyades ailleurs au Québec

Par ailleurs, les autorités signalent également un décès par noyade à Montréal, vendredi soir.

Un homme dans la vingtaine, a été retrouvée dans l’eau près de la plage de Verdun. Selon les autorités, il nageait en dehors de la zone désignée supervisée par des sauveteurs lorsqu’il a disparu. L’équipe nautique du Service d’incendie de Montréal, assistée par la garde côtière, a récupéré son corps dans le fleuve Saint-Laurent après une recherche exhaustive. Il a été déclaré mort sur les lieux.

Samedi, les services d’urgence ont aussi été appelés à L’Ange-Gardien, en périphérie de la ville de Québec, pour venir en aide à un homme en détresse. Selon la SQ, l’homme âgé d’une cinquantaine d’années a quitté son embarcation pour chercher de l’aide après qu’elle se soit immobilisée sur le fleuve Saint-Laurent.

«Lorsqu’il a essayé de nager pour la récupérer, il aurait rencontré de grandes difficultés. L’assistance de la Garde côtière et des pompiers a été demandée, et l’homme a finalement été retrouvé inconscient vers 22h40», a déclaré la porte-parole de la SQ, Camille Savoie.

L’homme a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.