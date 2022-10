Les Huskies attendent les Foreurs de pied ferme ce soir (jeudi).

Le rendez-vous est fixé à l'aréna Glencore, à 19h00.

C'est le deuxième duel entre les rivaux de la 117 cette saison. Val-d'Or avait gagné le premier match par 3-1.

Le gardien de la meute, Thomas Couture, va vivre l'expérience pour une première fois à domicile.

« C'est sur que c'est intense. Il y a beaucoup d'animosité. Je ne connais pas les joueurs de l'autre bord, mais les gars qui sont ici depuis longtemps l'ont vécu. Ça ne s'aime vraiment pas. C'est la plus grosse rivalité que j'ai vue à date dans ma carrière. C'est vraiment excitant. Ils ont un bon premier trio. Tout le monde est bon dans cette ligue-là. Tout le monde est capable de scorer. Tout le monde est capable de faire son travail. On ne changera pas parce que ce sont les Foreurs. On va continuer de jouer dans notre identité. »

Les deux équipes arrivent sur une bonne séquence.

Les Huskies viennent de signer cinq gains de suite, alors que les Foreurs revendiquent neuf points de classement en six parties.

«Tous les gars ont hâte de jouer contre les Huskies, c'est une rivalité. Il y a toujours beaucoup de monde dans les estrades. On veut offrir le meilleur spectacle possible. C'est encerclé dans le calendrier une partie contre les Huskies. Ils travaillent fort, c'est une bonne équipe, il faut être prêt à compétitionner.»

- Nathan Bolduc, défenseur des Foreurs natif de Val-d'Or