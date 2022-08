L'actuelle mairesse de Rouyn-Noranda aurait refusé de porter les couleurs de la CAQ aux prochaines élections.

Selon TVA, Diane Dallaire aurait été approchée et aurait décliné une offre pour être candidate dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Le parti a annoncé lundi la candidature de Daniel Bernard en vue de l'élection du 3 octobre.

L'homme de 63 ans a été député de 2003 à 2007, puis de 2008 à 2012, sous la bannière libérale. Dix ans plus tard, il se présente pour la CAQ.



«Je ne pensais pas rapidement revenir en politique. Ça me trottait dans la tête lorsque l'opportunité s'est offerte et j'ai décidé d'y aller. Actuellement, le meilleur gouvernement pour les régions, c'est la Coalition Avenir Québec. Ma fidélité première est aux gens de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. C'est pour eux que je vais là et pour le bien-être de la population», a expliqué le candidat.

Rouyn-Noranda-Témiscamingue est le seul comté de la région qui a échappé à François Legault en 2018.

À l'élection de 2018, la CAQ a fini deuxième dans ce comté, derrière la solidaire Émilise Lessard-Therrien.

