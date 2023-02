Les Foreurs ont connu une fin de semaine cauchemardesque.

Ils ont d'abord été rossés 11-6 à Gatineau vendredi, avant de perdre 3-2 hier (dimanche) à la maison contre Baie-Comeau, qui terminait une séquence de trois matchs en trois jours.

Louis Robin et William Provost ont mené la charge des Foreurs en fin de semaine, avec chacun quatre points (2-2).

«C'est une déception de perdre un match. Il faut qu'on travaille plus fort que ça et que tout le monde soit impliqué. On doit aller chercher des victoires.»

- Louis Robin, attaquant des Foreurs

Le vert et or va recevoir St-John mercredi.