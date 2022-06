Une compagnie de Val-d'Or fait une belle percée.

La chocolaterie Choco-Mango fait entrer ses produits à la boutique de l'Assemblée nationale à Québec.

C'est un commerce restreint situé dans le pavillon d’accueil des visiteurs, avec un maximum de 400 produits du terroir.

La propriétaire de Choco-Mango, Olga Coronado :

«Je suis fière de ce qu'on fait dans la région et là on peut sortir pour vendre nos produits. Beaucoup de gens de l'extérieur pourront les voir et les goûter. Je suis satisfaite avec mon équipe, toute seule je n'aurais pas pu, on a grandi ensemble.»

Choco-Mango est un commerce très connu, ayant notamment participé à une dégustation à la Maison-Blanche aux États-Unis, en 2014, en plus d'avoir raflé plusieurs prix pour ses différents produits.