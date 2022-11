La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, est heureuse de ses nouvelles responsabilités.

Elle épaulera la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

Une rencontre est prévue avec elle demain (mercredi) pour avoir une idée plus précise de son rôle.

«Quand j'entreprends un dossier, je l'amène jusqu'à destination. Des fois, ce n'est pas toujours facile, mais on travaille fort. Je ne suis pas seule, on est une belle équipe. Je suis contente, dans le domaine de la solidarité sociale, on va pouvoir apporter nos réalités régionales.»

- Suzanne Blais

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, est nommé adjoint à la ministre des Forêts.

Déjà, on savait que Pierre Dufour devenait adjoint gouvernemental régional.