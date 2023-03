La comédienne lasarroise Édith Cochrane ne s'est pas fait d'amis dans sa région natale dans les derniers jours.

Dans une entrevue à la radio à Montréal, Édith Cochrane a parlé du secteur de La Sarre comme une ville «sans action, avec beaucoup d'itinérance et de mouches noires».

Non seulement les commentaires sont dégradants, mais ils sont faux, selon les leaders politiques. Eux vendent La Sarre et l'Abitibi-Ouest comme un territoire en plein essor économique et accueillant.

Les élus ont d'ailleurs écrit à Édith Cochrane pour lui expliquer à quel point La Sarre va bien. La comédienne a aussi été invitée à venir faire son tour à La Sarre en personne pour vivre le charme de sa région d'origine.

«Je trouvais ça gratuit comme affirmation surtout quand on sait que ça grouille à La Sarre et en Abitibi-Ouest ces temps-ci. Ça nous fait mal. En passant, madame Cochrane a toujours défendu les régions, alors c'était surprenant d'entendre ses propos. Je ne crois pas qu'il y ait de grandes répercussions. Ce n'est pas catastrophique. On voulait simplement ramener les faits comme ils sont», précise Jaclin Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest.