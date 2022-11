Une importante entente pourrait être entérinée entre la minière valdorienne Eldorado Gold Québec et les communautés autochtones de Kitcisakik et de Lac-Simon.

Cette collaboration assurerait entre autres la protection de l'environnement et le développement commercial, au grand plaisir des communautés.

La société minière, de son côté, bénéficierait entre autres d'un bassin de main-d'oeuvre autochtone. C'est loin d'être banal, dans un contexte de pénurie de personnel.

Eldorado Gold s'engagerait à offrir de la formation et des stages additionnels aux membres des deux communautés.

«C'est la meilleure entente pour nous. On aime présenter tous les projets à notre communauté et aller chercher l'acceptabilité sociale. Je remercie l'équipe d'Eldorado d'être là, de nous écouter, d'essayer même de nous comprendre et de prendre un engagement envers la communauté.»

- Adrienne Jérôme, cheffe de Lac-Simon

Les pourparlers ont été entamés avec Lac-Simon en 2020 et elles se poursuivent toujours aujourd'hui. Dernièrement, Kitcisakik s'est ajoutée dans les discussions.

Selon la minière, l'entente pourrait aboutir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.



« Il y a beaucoup de validation [à faire]. Vous savez, ce n'est pas juste l'aspect financier. On respecte le rythme de chacun, de nos discussions. On ne force rien. On va signer lorsqu'on va signer, de part et d'autre, c'est tout. À date, ça se passe très bien. Pour nous, l'acceptabilité sociale, c'est quelque chose de très important et il n'y a pas de mine sans acceptabilité sociale. »

- Sylvain Lehoux, vice-président et directeur général d'Eldorado Gold Québec