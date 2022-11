La Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi ouvre sa monnaie locale au grand public.

Il est maintenant possible de se procurer des GOURDS chez les marchands participants.

Lors d'un achat de 100 à 250 GOURDS, le montant sera bonifié de 10%.

Ce sera ensuite possible de dépenser ses GOURDS chez une cinquantaine de commerçants en ville.

En un an, ce sont 50 000$ qui ont été investis dans des commerces de la MRC et le président de la Chambre, Mathieu Proulx, y voit là non seulement un bon bilan, mais un cadeau parfait, surtout à l'approche des Fêtes.

Une campagne promotionnelle sera aussi lancée dans les prochaines semaines pour faire connaître les GOURDS.