Le ministère des Transports entame finalement des travaux au carrefour giratoire de Sullivan, à la jonction des routes 111 et 117.

Dès jeudi et jusqu'au 6 octobre, il y aura de l'asphaltage de surface. Le trafic sera entravé et des attentes sont à prévoir entre 20h00 et 6h00. La circulation sera détournée vers les rues municipales.

C'est un pas vers une plus grande réfection, mais le dossier tarde à se concrétiser.

Le MTQ s'attend à devoir dépenser une douzaine de millions de dollars pour ajouter, un jour, une deuxième voie à cet endroit, où passent entre 15 000 et 20 000 véhicules chaque jour. Il faudra compter six mois pour ces travaux, qui devraient désengorger le secteur.

Un premier appel avait été lancé en 2022, avant d'être annulé en raison des coûts.

Le gros des travaux devrait, en principe, se faire en 2024.