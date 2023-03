La réfection de la piste d'athlétisme de La Sarre semble enfin sur le point de se matérialiser.

Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi a finalement un soumissionnaire local pour son projet majeur évalué à 3 M$. Une première rencontre entre les deux organisations est d'ailleurs prévue la semaine prochaine.

Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaire, ne fait pas de cachette à personne. Il admet s'être inquiété à un certain moment, alors qu'un deuxième appel de projets aura été nécessaire.

«Le premier appel d'offres, il y a eu zéro soumissionnaire. Le deuxième, stratégiquement, on a été en deux volets. Une piste d'athlétisme, c'est presque 80% qui sont du civil. Après, on va y aller avec la surface synthétique. Au niveau du génie civil, la firme professionnelle se qualifiait amplement pour relever le défi et pour nous accompagner pour les plans et devis.», partage Yves Dubé, DG adjoint du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi.

Aucunement à l'abri d'une mauvaise surprise, Yves Dubé demeure toutefois réaliste. Les coûts explosent toujours, que ce soit dû à la pandémie, à l'approvisionnement des matériaux ou à la rareté de la main-d'oeuvre.

Située derrière l'école secondaire la Cité étudiante Polyno, la nouvelle piste serait déplacée de 80 mètres vers le nord pour permettre l'éventuel agrandissement du Centre de formation professionnelle (CFP), un projet également dans les cartons du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi.