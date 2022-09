Le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue veut mettre toutes les chances de son côté pour recruter et retenir son personnel enseignant.

L'établissement intensifie ses actions en lançant une vaste campagne de séduction dont la signature est «Connecté à ce qui compte».

Pour se distinguer de la concurrence, le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue mise sur une synergie, une proximité et un plan humain.

«Effectivement, ça fait partie de notre force. On est toujours dans un processus d'amélioration. On ne peut pas dire qu'on est parfait, mais je pense que ça nous démarque, la proximité et la synergie et la volonté de trouver des solutions. Les gens ont à coeur de s'entraider, de collaborer. Même si on est plus loin des grands centres, on a des outils et pas uniquement des initiatives technologiques, mais des initiatives de toute sorte ce qui fait qu'on se démarque comme milieu de travail.», explique Josée Beaulé, directrice du service des ressources humaines.

La pénurie se fait tellement sentir dans le milieu de l'éducation que des établissements se doivent d'embaucher des enseignants non qualifiés. Le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue n'en fait pas exception.

«On a réussi à trouver des gens, mais qui ne sont pas nécessairement tous qualifiés. C'est d'être honnête de le dire. C'est une minorité qui n’est pas dans un processus de formation continue ou qui ne possède pas un baccalauréat dans une discipline connexe et intéressante. Ensuite, on leur fournit énormément d'accompagnement. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention que notre campagne va toute régler.», ajoute la directrice.