La minière Agnico Eagle et la Première nation Abitibiwinni signent une entente concernant le complexe minier LaRonde.

Ça doit favoriser le développement durable de la nation autochtone par des échanges et des opportunités.

Abitibiwinni pourra s'impliquer davantage sur les activités de LaRonde via de la formation et concernant la protection de l'environnement.

«C'est un aspect qui va être couvert avec l'entente, la formation et l'emploi. Avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'on connaît, si on peut élargir notre bassin de main-d'oeuvre avec Pikogan, on sera gagnant nous aussi. Une entente comme ça s'inscrit dans notre vision de travailler avec les communautés dans lesquelles on opère.»

- Daniel Paré, vice-président Québec d'Agnico Eagle

Il y aura aussi des contributions financières versées par Agnico Eagle.

Un comité sera mis sur pied pour fixer et atteindre des objectifs.

L'entente est bonne pour 20 ans.

À lire aussi: gros départ chez Sayona

À lire également: c'est reparti pour Kiena