Un couple de jeunes adultes devra fournir des explications à un juge.

Ils ont été arrêtés après une perquisition à Louvicourt par la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. En même temps, leur domicile de La Sarre, sur la 2e Avenue Est, a été fouillé.

L'homme de 20 ans et la femme de 21 ans avaient, dans leur véhicule et à la maison, 1 000 comprimés de méthamphétamine, 400 grammes de cannabis, 400 cigarettes de contrebande, 70 grammes de cocaïne, des friandises au cannabis et une machine à compter de l'argent.

La femme a été libérée sous promesse de comparaître alors que l'homme demeure détenu.