Le chef des conservateurs du Québec, Éric Duhaime, termine sa tournée de l'Abitibi-Témiscamingue par un arrêt à Rouyn-Noranda.

Il s'est notamment entretenu avec le syndicat des travailleurs de la Fonderie Horne.

Selon lui, il est temps de s'attaquer au dossier, pour de bon :

«Les élections sont passées, on peut mettre la partisanerie de côté et trouver un consensus. On veut la santé des citoyens, la survie de l'usine et des emplois en région. C'est au gouvernement de trouver.»

Éric Duhaime ajoute que les conservateurs ont une idée :

«Nous, on pensait investir dans l'UQAT et une chaire d'excellence en nouvelles technologies. On pourra aider la compagnie à réduire ses émissions, mais les autres entreprises aussi.»