Le Prospecteur de Val-d'Or a encore faim ou, dans ce cas-ci, il a encore soif.

La microbrasserie de Val-d'Or va construire une usine toute neuve dans le nouveau développement près de l'aéroport.

Le Prospecteur a huit ans et a le vent dans les voiles.

La nouvelle usine comptera une zone de production brassicole, une zone de production d'Ékorce Kombucha, un entrepôt, une chambre froide, un magasin de produits et un salon de dégustation.

C'est un projet de six millions de dollars, épaulé par divers partenaires financiers.

Un nouveau format de canettes de 473ml est en développement.

Le copropriétaire du Prospecteur, Philippe Lord, explique que la demande est devenue trop forte pour la capacité de production :

«Il était pas mal temps. Depuis huit ans, la croissance est pas mal fulgurante. Pour les installations au centre-ville, on est à 200 000 litres de production. On était rendu là.»

Une dizaine d'emplois seront créés, pour une cinquantaine au total.

Les produits du Prospecteur sont vendus partout en province.

«Personnellement, ce qui me rend le plus fier, c'est l'appropriation de l'image de marque. Des gens ont des tatouages du Prospecteur, on vend de la marchandise. Les gens sont fiers du pic/pelle et sont fiers d'arborer notre image. De devenir une brasserie plus industrielle, je n'aurais jamais pensé ça il y a 8-10 ans.»