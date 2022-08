Un important gala de boxe pourrait se tenir plus tôt que tard à Rouyn-Noranda.

C'est la volonté de l'organisation Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui peut compter sur le Rouynorandien Marc Ramsey, l'uns grands entraîneurs dans le monde de la boxe à l'échelle mondiale.



Eye of the Tiger et le promoteur Camille Estephan croient que les régions peuvent contribuer au rayonnement de ce sport. Shawinigan et Gatineau sont également dans les cartons.

L'écurie a dans ses rangs d'excellents boxeurs tels que Simon Kean, Arslanbek Makhmudov et Steven Butler. Elle avait aussi jusqu'à tout récemment David Lemieux qui vient d'annoncer accrocher ses gants.