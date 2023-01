Tout beigne pour le Valdorien Félix Asselin, à Alma.

Son équipe vient de remporter une troisième victoire de suite au championnat québécois de curling. En finale du A, Félix Asselin a triomphé 7 à 1.

«On a réussi à prendre avantage sur le match en début de game. On a réussi à faire deux points très tôt. Ça met beaucoup de pression sur l'autre équipe. Leurs pierres doivent être beaucoup plus précises. Les nôtres deviennent plus simples. On a moins d'angles à gérer. C'est sur qu'on n'en a pas manqué beaucoup. C'était l'objectif pour gagner la partie.»

- Félix Asselin

Malgré cette victoire, le tournoi de l'équipe Asselin n'est pas terminé pour autant. En principe, elle devrait jouer samedi.

Plus tôt jeudi matin, le Rouynorandien Patrick Bédard a perdu 13 à 4 dans le tableau B. Il basculera donc dans le C où il jouera vendredi matin, à 8h30.

L'Amossois Ghislain Doyon participe lui aussi à la compétition. En vertu d'une fiche d'une victoire et deux revers, il est lui aussi dans le C. Il joue à 16h jeudi.