La Ville de Val-d'Or a annoncé samedi soir une évacuation d'urgence de plusieurs secteurs en raison de deux incendies de forêt hors de contrôle et de la mauvaise qualité de l'airé

Les secteurs concernés sont ceux de Louvicourt, du lac Wyeth, du lac Gueguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon.

Les personnes se trouvant dans ces zones ont dû évacuer les lieux à 19 h samedi, et ce, pour une période indéterminée.

La SOPFEU indique qu'aucun feu de forêt ne menace actuellement le territoire urbain de la ville de Val-d'Or. La santé publique recommande toutefois de rester chez soi les fenêtres fermées jusqu'à 9h, dimanche, en raison de la mauvaise qualité de l'air.

Du côté de Lebel-sur-Quévillon et Sept-Îles, les feux n'ont pas progressé, et les citoyens de Chapais ont pu réintégrer leur domicile samedi midi. Cette fin de semaine, 200 militaires arriveront sur la Côte-Nord afin de prêter main forte.

En conférence de presse samedi matin, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a annoncé que de nouvelles évacuations ne sont pas prévues à court terme à Sept-Îles. La préalerte concernant le secteur de Sainte-Famille au nord de la rue Comeau, entre le boulevard des Montagnais et la rue Holliday, demeure toutefois toujours en vigueur.

L'ordre d'évacuation pour les secteurs des Plages et de Moisie est aussi maintenu.

Jusqu'à présent, 5000 personnes ont été évacuées à Sept-Îles, précisent les communications de la ville. Si le quartier de Sainte-Famille devait être évacué, près de 3000 citoyens seront appelés à quitter leur domicile.

Des centres d'hébergement ont été ouverts dans les municipalités de Port-Cartier, Baie-Comeau et Forestville pour accueillir les citoyens qui doivent se mettre à l'abri des feux de forêt. La nuit dernière, 18 personnes ont dormi au centre d'hébergement de Port-Cartier, a souligné M. Beaupré, rappelant que des centaines de places y sont disponibles.

Le premier ministre Justin Trudeau s'est entretenu samedi avec son homologue québécois, François Legault, au sujet des feux de forêt qui sévissent au Québec.

Le premier ministre Legault a remercié M. Trudeau pour «le déploiement rapide des Forces armées canadiennes en soutien aux communautés touchées, en réponse à la demande d'aide du gouvernement du Québec», indique une déclaration écrite du cabinet de M. Trudeau.

Ce dernier a réitéré que le gouvernement du Canada était prêt à continuer de soutenir le Québec.

M. Trudeau s'est aussi entretenu avec les élus des communautés les plus touchées, notamment le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, ainsi que le chef de Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie.

Les feux qui menacent Sept-Îles n'ont pas connu un «gros changement de superficie» au courant de la nuit, a précisé Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

La ministre responsable de la région, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé l'arrivée d'une centaine de militaires samedi sur la Côte-Nord. Dimanche, 100 autres militaires se rajouteront pour venir en aide à la population touchée par les feux de forêt.

Le ministre de la Protection civile du Canada, Bill Blair, a annoncé sur Twitter samedi matin avoir approuvé la demande du Québec concernant le soutien militaire. «Les (Forces armées canadiennes) fourniront des ressources de lutte contre les incendies et contribueront à la planification et à la coordination de l'intervention en cas d'incendie de forêt dans la province» a-t-il écrit.

Une demande pour aider à combattre les feux de forêt que l’on observe partout au Québec a été approuvée. Les membres des @ForcesCanada se rendront sur le terrain.



En début d'après-midi samedi, des pompiers de Saguenay, de Québec, de Lévis et de la Manicouagan sont arrivés à Sept-Îles afin d'aider à combattre le feu, a annoncé la ministre Champagne Jourdain dans une publication sur Twitter.

En ce qui concerne la communauté innue de Mani-utenam, qui a été évacuée vendredi, l'ordre d'évacuation est toujours maintenu. Parmi les personnes évacuées, 250 se sont enregistrées dans la communauté de Pessamit afin d'y être hébergés.

Jean-Claude Therrien Pinette, représentant d'Uashat Mak Mani-Utenam, a demandé aux résidents d'Uashat de demeurer prêts si une évacuation devenait nécessaire.

La présidente-directrice générale de la Côte-Nord, Manon Asselin, a annoncé samedi matin que 47 patients nécessitant des soins actifs ont été évacués de façon préventive. Une vingtaine d'autres usagers devraient aussi être évacués au courant de la journée de dimanche. Certains patients seront relocalisés vers Montréal, Québec, Saguenay ou Baie-Comeau.

Avis d'évacuation à Lebel-sur-Quévillon

Les 2000 citoyens de Lebel-sur-Quévillon ont reçu à leur tour un avis d'évacuation obligatoire en raison des feux de forêt, vendredi soir. Les autorités municipales recommandaient à ceux qui ne pouvaient se réfugier chez des proches de partir avec une trousse d'urgence, en direction de l'aréna de Senneterre, une municipalité située à 88 km plus au sud.

L'évacuation s'est terminée vendredi soir vers 23h, a indiqué le maire de la municipalité, Guy Lafrenière, lors d'une conférence de presse samedi après-midi.

Le maire a aussi indiqué que des avions-citernes et un hélicoptère de la SOPFEU sont actuellement à l'oeuvre afin de contenir l'incendie.

D'autres régions sont aussi touchées par les feux de forêt.

Les membres de la communauté anichinabée de Lac-Simon, en Abitibi-Témiscamingue, ont également dû évacuer samedi matin. Les membres de la communauté ont été invités à se rejoindre à Val-d'Or où ils seront accueillis. «La mauvaise qualité de l'air augmente trop rapidement», a écrit le Conseil de bande sur sa page Facebook samedi.

La Direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue a publié samedi après-midi un avis demandant à la population des MRC de la Vallée-de-l'Or et d'Abitibi de se confiner à partir de 18h, jusqu'à 9h dimanche matin. Les citoyens sont invités à demeurer à l'intérieur de leur résidence et à fermer leurs fenêtres.

«Les personnes les plus vulnérables sont les enfants, les femmes enceintes, les aînés, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de problèmes cardiaques, ainsi que celles qui souffrent déjà de maladies respiratoires», a écrit la Santé publique.

Samedi soir, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a annoncé qu'il élargissait la zone où il est interdit de circuler en forêt afin de «protéger les vies humaines et réduire les risques de nouveaux feux».

«Cette décision a été prise en raison des risques importants d'allumage de nouveaux feux et afin de faciliter les interventions de la SOPFEU», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le gouvernement du Québec a partagé une carte détaillée des zones touchées par cette mesure qui entrera en vigueur à compter de 8h dimanche. Des secteurs du Nord-du-Québec, la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie, l'Outaouais, les Laurentides et Lanaudière sont concernés.

Il est demandé aux citoyens «de participer à l'effort de lutte contre les incendies en évitant d'accéder à la forêt». Les gens qui se trouvent en forêt dans l'un des secteurs identifiés doivent quitter le secteur dans les plus brefs délais.

Les personnes qui résident dans l'une des zones désignées, mais dont la municipalité n'est pas visée par un avis d'évacuation, n'ont pas besoin d'évacuer.

Bonne nouvelle pour Chapais

Les citoyens de Chapais, dans le Nord-du-Québec, ont pour leur part reçu une bonne nouvelle.`Le retour à la maison est maintenant permis, autant au niveau de Chapais que des villégiateurs au lac Kevin et au lac Presqu'île ', a affirmé la mairesse de la municipalité, Isabelle Lessard, en conférence de presse samedi matin. L'annonce lui a valu les applaudissements des citoyens présents sur place.

Les personnes évacuées pourront retourner à leur domicile à partir de midi. Mme Lessard a précisé que de la fumée pourrait être aperçue à partir de la ville, mais qu'il demeure sécuritaire de retourner à la maison.

La superficie du feu qui menace la municipalité de Chapais n'a pas changé depuis deux jours. La mairesse a rappelé à la population l'interdiction de se balader en forêt et de faire des feux à ciel ouvert.

«Pour les prochaines heures, on va poursuivre le travail sur le flanc nord du feu pour s'assurer de bien terminer la ceinture qu'on est en train de construire pour empêcher le feu de progresser vers la ville», a déclaré le commandant d'intervention des feux majeurs, Rémi Barriault. Le travail sur le flanc sud du feu sera amorcé sous peu, a-t-il ajouté.

La SOPFEU rapportait 139 incendies en activité, samedi soir, au Québec, dont une centaine qui était hors de contrôle.

Dans un message publié sur Twitter samedi matin, le premier ministre du Québec, François Legault, disait suivre de près la situation des feux de forêt.

«La SOPFEU met tous ses efforts pour maîtriser les incendies. Et la Sécurité publique travaille avec la Croix-Rouge pour s'occuper de toutes les personnes qui sont évacuées, précise aussi son message aussi publié sur sa page Facebook. Les Québécois forment un peuple solidaire et on va s'entraider.»