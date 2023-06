Le déploiement de l'armée canadienne en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, régions qui combattent d'importants feux de forêt en ce moment même, semble devoir attendre.

Selon nos informations, des militaires, dans les derniers jours, auraient eu comme consigne de rentrer à la base de Valcartier pour un possible déploiement en Abitibi-Témiscamingue.

Toutefois, la situation a changé depuis, alors que notre région, pour le moment, est en mesure par elle-même de combattre les brasiers, tout comme le Nord-du-Québec. Les besoins seraient plus criants ailleurs, notamment sur la Côte-Nord.

La SOPFEU a annoncé lundi matin que 200 combattants auxiliaires seront formés en début de semaine pour prêter main-forte au Québec.

Le député d'Abitibi-Témiscamingue au fédéral, Sébastien Lemire, a eu une rencontre de coordination dans la journée de dimanche.

«Ce n'est pas nécessairement moi comme député fédéral qui va décider si les militaires s'en viennent ici, bien au contraire. C'est Québec qui va coordonner et qui fait aussi la demande officielle. Nous, on vient la renforcir, mais c'est Québec qui va pouvoir témoigner à quel endroit est la situation d'urgence. Ce qu'on constate en ce moment, c'est que l'urgence est sur notre territoire en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Il y a urgence d'agir», reconnaît le député bloquiste.

Sébastien Lemire a aussi contacté le cabinet du ministre Bill Blair, ministre de la Protection civile au Canada, pour l'aviser de la piètre qualité de l'air en Abitibi-Témiscamingue en raison des feux de forêt.