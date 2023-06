La Santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue demande à la population régionale d'être vigilante en lien avec la dégradation de la qualité de l'air présentement en raison des feux de forêt.

Tout comme les personnes vulnérables, la population doit demeurer à l'intérieur ce soir et cette nuit.

Si la quantité de fumée est déjà importante, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) s'attend à ce que la présence de particules soit accentuée dans les prochaines heures, puisque le vent aura pour effet de faire bouger le panache vers l'Ouest.

Les citoyens de Louvicourt, Lac-Simon, Amos, Val-d'Or, Barraute et Senneterre, davantage concernés en raison de la proximité des brasiers, seront donc confinés entre 18h et 9h.

Les mesures sont aussi applicables à Rouyn-Noranda, La Sarre, Normétal et Malartic, mais le confinement n'est pas obligatoire.

«Une fois à l'intérieur, on ferme toutes les fenêtres, les portes et les échangeurs d'air. On ne veut pas que la fumée rentre à l'intérieur. Pas d'activité physique à l'extérieur, particulièrement en soirée, mais prudence aujourd'hui aussi. Les quantités sont déjà dans certains villages présentes. On reste prudent. On peut aller dehors durant la journée, mais sans activité physique intense», explique le Dr Stéphane Trépanier, directeur régional de Santé publique.



Cette mesure s'applique aussi aux animaux de compagnie. Ils doivent être à l'intérieur à partir de 18h.

Nous recevons beaucoup d’appels à ce sujet.

Veuillez noter que puisqu’il s’agit d’une recommandation et non d’un décret gouvernemental, la SQ ne sera pas appelée à faire respecter cet avis, mais vous encourage, pour votre santé et celle de vos proches, à suivre ces directives. https://t.co/a5W7f3k6om — SQ Nord (@Surete_Nord) June 3, 2023

Dans les prochaines heures, le CISSS va identifier les personnes plus vulnérables qui ont des problèmes respiratoires connus pour leur offrir un accompagnement particulier.

Si les gens ont des symptômes ou des malaises, ils peuvent contacter le 811. Pour un besoin plus psychosocial comme de l'anxiété ou du stress, le 811 est aussi disponible via l'option 2.

La Santé publique demande aux gens de visiter, d'inviter ou d'être en contact avec les personnes seules samedi soir.

Des secteurs de Val-d’Or évacués

Samedi en soirée, la Ville de Val-d’Or a déclaré l'état d'urgence et l'évacuation des résidents pour Louvicourt, le lac Wyeth, le lac Gueguen, le lac Matchi-Manitou et le lac Villebon, en raison des deux incendies qui font rage du côté Est du secteur Louvicourt.

«En raison des dangers existants, les personnes se trouvant dans les secteurs mentionnés doivent obligatoirement évacuer les lieux à compter du samedi 3 juin 2023 à 19 h, et ce, pour une période indéterminée», fait-on savoir par voie de communiqué. «Les citoyens concernés sont priés de ne pas perdre de temps et de suivre immédiatement les instructions suivantes.»

Les résidents doivent quitter leur domicile à partir du 3 juin à 19h et se diriger vers le 119, rue Self (centre multisport Fournier) en suivant la route 117 et en utilisant un mode de transport personnel ou l'autobus du transport de La Promenade qui les attendra au centre communautaire de Louvicourt situé au 447, route 117. Si des personnes se déplacent avec un véhicule récréatif, elles peuvent se rendre sur le site de la forêt récréative (179, chemin de la Forêt-Récréative).

Si certains choisissent leur propre endroit d'hébergement, ils doivent faire connaître leurs coordonnées auprès des autorités municipales qui pourront les renseigner sur la situation en cours.

Pour ceux qui sont situés au-delà des secteurs évacués, la situation demeure inchangée et la Ville invite la population à suivre les recommandations de Santé publique. Aucun incendie de forêt ne menace actuellement le territoire urbain de Val-d’Or, selon la SOPFEU.

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Abitibi-Témiscamingue, consultez le Noovo.Info.