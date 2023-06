Au tour de Val-d'Or d'annoncer samedi soir l'évacuation d'urgence de plusieurs secteurs en raison de deux incendies de forêt hors de contrôle et de la mauvaise qualité de l'air.



Les ordres d'évacuation qui touchaient le secteur de Louvicourt et le lac Wyeth ont pu être retirés dimanche après-midi, puisque les incendies ne menaçaient plus ces régions.

Cependant, le lac Gueguen, le lac Matchi-Manitou et le lac Villebon demeuraient évacués «par mesure préventive».

Toute la région de l'Abitibi est cependant invitée à être prudente en raison de la mauvaise qualité de l'air causée par les incendies.

Même si la recommandation de se confiner à l'intérieur a pris fin dimanche matin, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue a tout de même invité la population à «faire preuve d'une grande prudence, au moins jusqu'à lundi».

«Évitez de faire toute activité physique intense à l'extérieur et demeurez en contact avec les personnes seules», a soutenu la Direction de santé publique.

En présence de fumée, évitez les activités extérieures, fermez les fenêtres, les portes et l'échangeur d'air. Soyez attentifs aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux personnes ayant des problèmes respiratoires ou cardiaques. En cas de malaise, Info-Santé 811 📞. https://t.co/2mlz0Gjogi — Santé Québec (@sante_qc) June 4, 2023

Du côté de Lebel-sur-Quévillon et Sept-Îles, où il y a eu des évacuations, les feux n'ont pas progressé. Les citoyens de Chapais ont pu réintégrer leur domicile samedi après-midi. Quelque 200 militaires arrivent sur la Côte-Nord en fin de semaine en renfort.

À Sept-Îles, un service de navette en continu est mis en place dimanche entre le centre-ville et l'aéroport. Les départs s'effectuent du Centre socio-récréatif, sur l'avenue Jolliet, à toutes les demies de l'heure, jusqu'à 22h30. Les départs de l'aéroport sont annoncés toutes les heures, jusqu'à 23h.

Des conférences de presse des maires des villes de Sept-Îles et Lebel-sur-Quévillon seront diffusées sur les pages officielles Facebook de leurs municipalités dimanche avant-midi, à 10h30 et 11h respectivement.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, feront le point sur l'état de la situation sur les feux de forêt au Québec en point de presse dimanche, vers 10h00.

La SOPFEU rapportait 140 incendies de forêt en activité, dimanche matin, au Québec.

Des sites de la Sépaq fermés

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ajoute 11 nouveaux établissements à la liste de ceux qui sont maintenant visés par une interdiction d'accès totale ou partielle en raison des risques de feux de forêt, et ce à compter de 8h dimanche matin.

Parmi les sites de la Sépaq qui sont complètement interdits d'accès, il y a ceux du parc national du Fjord-du-Saguenay et du parc national des Monts-Valin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et de la Réserve faunique du Saint-Maurice, en Mauricie et de la Réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles, sur Côte-Nord.

#FeuxDeForêt : contrôle routier de la @sureteduquebec pour entrer dans le #parcdelaverendrye. Les automobilistes peuvent circuler sur la 117 mais ne peuvent pas circuler sur les routes secondaires, trop dangereux. Odeur de fumée très présente. #noovoinfo pic.twitter.com/9VwzMDW6fb — MarieMichelle lauzon (@mmlauzon) June 4, 2023

Les autres sites de la Sépaq complètement interdits d'accès en raison des feux de forêt sont aux parcs nationaux d'Aiguebelle et d'Opémican, en Abitibi-Témiscamingue, dans la Réserve faunique La Vérendrye, dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, dans le parc national de la Pointe-Taillon et au centre touristique du Lac-Kénogami, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que dans la Réserve faunique Rouge-Matawin située dans les régions des Laurentides et de Lanaudière.