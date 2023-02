Les Foreurs ne peuvent ajouter de point de classement après une fin de semaine à la maison.

Deux fois contre Chicoutimi, le vert et or a perdu, 5-3 et 4-2.

Nathan Brisson (3-0) et William Provost (1-2) ont été les Foreurs les plus productifs.

Avec 13 matchs à faire à la saison, les Foreurs ne pas assurés de faire les séries et le défenseur recrue Antoine Lagacé reconnaît que c'est l'objectif d'ici la fin du calendrier:

«On a manqué d'opportunisme. On a des chances, il faut la mettre dedans. Eux l'ont fait, pas nous. Dans les derniers matchs, on marquait beaucoup. On a qu'un objectif, c'est les séries.»

Les Foreurs joueront à nouveau devant leurs partisans jeudi.