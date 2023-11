Les Foreurs voient leur séquence de défaites se poursuivent et atteindre l'inquiétant chiffre de sept.

Ce week-end, Val-d'Or s'est incliné 8-5 contre Gatineau et 4-2 contre Drummondville.

Le jeu de puissance du vert et or n'a généré qu'un but en dix essais, en plus d'encaisser lui-même un but.

Alexandre Guy (2-1), Tomas Cibulka (1-2) et Nathan Brisson (1-2) ont été les joueurs les plus productifs offensivement.

"On est dans toutes les games. Ce n'est jamais arrivé une partie où on a mal joué pendant 60 minutes, mais on ne joue pas bien 60 minutes non plus. C'est ce qui fait qu'on n'est pas capable d'aller chercher les victoires." - Nathan Brisson

Les Foreurs vont tenter de retrouver le chemin de la victoire mercredi, lors de la visite de Moncton.

Les Huskies continuent d'amasser des points

De leur côté, les Huskies ont profité de la fin de semaine pour ajouter trois points au classement.

Ils ont vaincu Gatineau 7-3 avant de perdre 2-1 en fusillade contre Drummondville.

Bill Zonnon (2-2) et Jérémy Langlois (0-4) ont inscrit chacun quatre points.

Langlois est en feu depuis son retour au jeu, avec 11 points (3-8) en dix matchs et un ronflant +15.

D'ailleurs, avec le retour des nombreux absents, les Huskies sont 5-1-1 à leurs dernières sorties.

La meute va jouer à la maison jeudi.