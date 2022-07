Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, était de passage à Rouyn-Noranda mercredi pour s’entretenir avec les principaux acteurs concernant le dossier d’émissions d’arsenic dans l’air.

Lors d'une mêlée de presse, M. Charette a soutenu que le statu quo de la situation était «intenable».

«On a une belle occasion avec la prochaine attestation qui doit être confirmée dans les prochaines semaines de corriger la situation avec une cible qui sera nettement plus ambitieuse», a-t-il expliqué, peu de temps après avoir rencontré la mairesse et le conseil municipal.

Le ministre souhaite instaurer des «cibles intérimaires» afin d'avoir des résultats rapidement sur la qualité de l'air. «On songe également à des plafonds [d'émissions] quotidiens pour s'assurer de limiter les impacts sur la santé», a-t-il soutenu.

Plus tôt cette semaine, le Syndicat des travailleurs de la mine Normanda (STMN-CSN) demande à Glencore, propriétaire de la fonderie, de s'entendre «le plus rapidement possible avec le gouvernement sur un échéancier précis qui permettra d'obtenir la plus grande réduction techniquement possible d'arsenic dans l'air».

Kevin Gagnon, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière, a indiqué qu'en «combinant plusieurs mesures de réduction des émissions, il est possible de continuer les opérations de la Fonderie Horne tout en effectuant un contrôle des émissions d'arsenic beaucoup plus important qu'en ce moment».

Avec des informations de la Presse canadienne

