C'est aujourd'hui que se tient une manifestation sur la qualité de l'air à Rouyn-Noranda.

Le rendez-vous est donné à 16h devant l'école Notre-Dame-de-Protection. L'itinéraire veut que la marche d'environ trois kilomètres s'arrête quelques instants devant les installations de la Fonderie Horne.

L'usine est pointée du doigt puisqu'elle émet de l'arsenic dans l'air jusqu'à 33 fois la norme provinciale fixée à trois.

Cet événement s'annonce pour être l'une des plus importantes mobilisations citoyennes de l'histoire de Rouyn-Noranda, estime son comité organisateur.

La marche sera notamment publicisée sur le web via des capsules. L'artiste valdorien Richard Desjardins sera entre autres sur place, de même que le médecin rouynorandien Frédéric Bonin.

«Le dossier de la qualité de la Fonderie Horne me préoccupe pour la santé de mes concitoyens, pour les cancers et pour tous les autres problèmes de santé qui sont dus à la pollution environnementale. Ça me préoccupe pour l'avenir de Rouyn-Noranda et pour l'attractivité de Rouyn-Noranda. Il est temps qu'on mette en action les forces vives de Rouyn-Noranda. On nous a dit que notre opinion était importante pour le gouvernement. C'est le temps de venir manifester.», indique Frédéric Bonin.