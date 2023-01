Une nouvelle coordonnatrice de l'action gouvernementale est nommée par Québec dans le dossier de la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda.

Le rôle revient à Guylaine Marcoux, sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales. Elle entrera en poste officiellement lundi prochain.

Guylaine Marcoux aura notamment comme mission de formuler des recommandations, de coordonner les interventions du gouvernement et des organismes et d'informer le gouvernement de l'avancement des actions et interventions sur le terrain

Elle succède ainsi à Hélène Proteau qui a quitté pour la retraite le mois dernier.